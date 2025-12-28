В Словении заявили о слабости Европы

Файон: Европа слаба в многополярном мире на фоне РФ, США и КНР

Европа играет слабую роль в многополярном мире, в котором большое влияние имеют Россия, США и Китай. Об этом заявила глава МИД Словении Таня Файон в интервью газете Delo.

«Преобладает отчетливо многополярный мир конкурентных отношений, транзакционных отношений, где геополитика разворачивается по оси Вашингтон-Пекин-Москва», — отметила она.

Файон отметила, что в данном контексте Европа слаба как политически, так и экономически.

До этого премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не будет участвовать в выдаче каких-либо кредитов для Украины.

19 декабря ЕС согласовал кредит Украине на €90 млрд, которые планируется привлечь из неиспользованных средств общего бюджета ЕС. Словакия, Венгрия и Чехия не согласовали использование средств ЕС для финансирования Украины.

Ранее премьер Словакии оценил позицию Зеленского по урегулированию конфликта на Украине.