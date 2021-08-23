В Госдуме оценили расходы на объявленные Путиным выплаты пенсионерам и военным

Затраты на анонсированные президентом России Владимиром Путиным социальные выплаты пенсионерам и военнослужащим превысят 500 млрд рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале партии «Единая Россия» со ссылкой на главу комитета Государственной думы по бюджету Андрея Макарова.

По словам парламентария, планируется выделить средства из дополнительных доходов бюджета страны.

«Это показатель восстановления экономики и уровня поддержки людей. Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет право на такую поддержку, не был забыт», — поделился Макаров.

Депутат подчеркнул, что все пенсионеры до конца текущего года получат по 10 тыс. руб. Военнослужащим намерены выплатить в среднем по 15 тыс. руб.

«Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано», — добавил глава комитета Госдумы по бюджету.

Президент Владимир Путин предложил разработать социальные выплаты пенсионерам на встрече с представителями партии «Единая Россия». Инициатива коснется как работающих, так и не работающих соотечественников на пенсии.