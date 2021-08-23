Лукашенко считает, что Польша виновна в пограничном конфликте с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Польша причастна к пограничному конфликту со страной. Об этом заявил глава государства во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает агентство «БелТА».

Лукашенко рассказал о проблеме беженцев из Афганистана и событиях последних двух-трех суток на границе с Польшей.

«Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель», — подчеркнул белорусский глава.

По словам президента, под угрозой оружия, стреляя поверх голов, беженцев «выдавили» на границу с Белоруссией.

«Естественно, они шли в Германию, в Белоруссию они идти не хотят», — отметил он.

Как заметил Лукашенко, теперь нужно решать, что делать с обездоленными людьми.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на обвинения в адрес России в проблемах с мигрантами в Польше.