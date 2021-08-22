Мэра Киева Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель

Киевскому мэру Виталию Кличко не разрешили присутствовать на встрече федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в столичном аэропорту «Борисполь». Об этом в своем Telegram-канале рассказал сам Кличко.

«Прибыл в аэропорт «Борисполь», где, по протоколу, как мэр столицы должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра — впервые», — написал он.

Как сообщал пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, президент Украины Владимир Зеленский вместе с Меркель обсудят гарантии со стороны Берлина после введения в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.