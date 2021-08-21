Представитель «Талибана»* прибыл в Кабул для переговоров о правительстве

Лидер политического крыла движения «Талибан» (организация запрещена в России) Абдул Гани Барадар прибыл в Кабул для обсуждения вопроса о создании правительства. Об этом сообщает ТАСС.

«Он будет в Кабуле, чтобы провести встречи <…> для создания инклюзивного правительства», — заявил один из высокопоставленных представителей «Талибана».

Ранее официальный представитель политбюро движения «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что у Афганистана появится новая конституция. Он добавил, что говорить о форме правления в республике еще рано. Вместе с тем представитель политбюро движения сообщил, что «Талибан» пока не объявил официально о создании «Исламского эмирата Афганистан», но такое желание есть.

На прошлой неделе сообщалось, что талибы заявят о создании Исламского эмирата Афганистана в ближайшее время.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — город Кабул. Тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны.