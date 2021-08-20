На Украине опубликовали закон об отмене свободной экономической зоны с Крымом

Закон об отмене свободной экономической зоны между Украиной и Крымом вступит в силу через три месяца. Документ опубликован в официальной газете Верховной рады «Голос Украины».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене свободной экономической зоны в Крыму. Киев ввел на полуострове льготный налоговый режим вскоре после того, как Крым вошел в состав России в 2014 году.

В пояснительной записке к законопроекту об отмене СЭЗ уточнялось, что, согласно украинскому законодательству граждане страны, живущие в Крыму, являются нерезидентами.

Депутат Рады Рустем Умеров подчеркивал, что это приводило к тому, что в ряде случаев, например, когда продается недвижимость, человеку требовалось платить повышенный налог, как иностранцу.

С 1 января 2015 года в Крыму и Севастополе действует свободная экономическая зона, которая была установлена указом президента России Владимира Путина.