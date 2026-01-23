Размер шрифта
В Госдуме возмутились зарплатой военнослужащих сил ПВО в 45 тысяч рублей

Депутат Делягин попросил Минобороны поднять зарплаты военнослужащим сил ПВО
Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Делягин попросил Минобороны проверить публикации из Telegram-каналов о низких зарплатах военнослужащих сил ПВО. В письме к министру Андрею Белоусову, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru», парламентарий отметил, что контрактники зарабатывают 45 тысяч рублей и не получают премий за сбитые БПЛА.

«Штатные контрактники с выслугой более 10 лет, являющиеся экипажем комплекса «Панцирь», получают 45 тыс. руб. (в то время как контрактники-новобранцы без выслуги лет в армии получают 140–200 тыс. руб.), а защищающие Краснодарский край от налетов БПЛА контрактники ПВО получают 60 тыс. руб. в месяц. Кроме того, сообщается о невыплатах вознаграждений за сбитые БПЛА и о трудностях в получении надбавок за участие в боевых действиях. Прошу проверить приведенную в публикации информацию, провести комплексную проверку выплат военнослужащим в целом (не только расчетов комплексов ПВО), обеспечить исправление выявленных недостатков не только в приведенных в публикации случаях, но и во всей системе Минобороны», — сказал он.

19 января Telegram-канал «Два майора» сообщил о низких зарплатах военнослужащих противовоздушной обороны, заключивших контракт с министерством обороны РФ. В публикации отмечается, что хорошие выплаты получают только новобранцы, которым платят военную и гражданскую зарплаты, а также региональные вознаграждения. Канал уточняет, что штатные сотрудники с большим опытом службы получают при этом 45 тысяч рублей. Кроме того, утверждается, что солдатам, сбившим беспилотники, не приходят обещанные премии.

Ранее в Югре ввели самую большую в России выплату при заключении контракта с ВС России.

