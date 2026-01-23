Размер шрифта
Индия нашла замену российской нефти

Reuters: Индия вместо России закупила нефть у Бразилии, Анголы и ОАЭ
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

В целях отказа от российской нефти крупнейшая индийская нефтегазовая корпорация Indian Oil закупила 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Indian Oil приобрела у трейдера Mercuria (ОАЭ) 1 млн баррелей нефти марки Murban и 2 млн баррелей Upper Zakum. Еще по 1 млн баррелей нефти Hungo и Clove были поставлены компанией Exxon из Анголы. Кроме того, у бразильской Petrobras Индия приобрела 2 млн баррелей нефти в рамках опционного контракта, стоимость которого не разглашается.

Как отмечает Reuters, индийские нефтеперерабатывающие заводы стремятся минимизировать импорт российской нефти с целью заключения торгового соглашения с США, предполагающего снижение пошлин. В августе 2025 года Вашингтон ввел дополнительные 25-процентные тарифы на товары из Индии в связи с импортом российской нефти, увеличив общую тарифную ставку до 50%.

Ранее ОПЕК сообщила о снижении добычи нефти в России на 73 тыс. баррелей в сутки.

