Министр спорта РФ заявил, что не намерен отказываться от планов по жесткому лимиту в РПЛ

Дегтярев: к 2028 году будет пять иностранных футболистов на поле

Министр спорта России Михаил Дегтярев на форуме «Знание.Государство» заявил, что к 2028 году на поле во время матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут выходить максимум пять легионеров, передает РИА Новости.

«Полгода разминаю эту сферу. Мы идем к этому и ужесточим лимит. У государства есть один инструмент — сколько будет иностранцев на поле. А другое — какие это иностранцы, надо ли брать налог, как будут работать академии по воспитанию наших ребят — это вопрос саморегулирования. А у государства — приказ. К 2028 году будет пять иностранных футболистов на поле, и точка», — заявил Дегтярев.

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) до конца 2025 года.

Согласно документу, окончательные нормативы вступят в силу с сезона 2028/29, а до этого будет действовать переходный период. Как и анонсировалось ранее, в заявке команды на сезон сможет быть не более 10 иностранных футболистов, при этом на поле одновременно смогут находиться лишь 5 легионеров.

В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать десять легионеров в заявке и пять — на поле.

Ранее легенды «Зенита» выступили против лимита на легионеров в РПЛ.