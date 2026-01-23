Размер шрифта
Белый дом подловили на публикации фейкового фото

Белый дом отредактировал лицо активистки на фото, изобразив ее рыдающей
CBS News

Белый дом подловили на публикации фейковой фотографии активистки Некимы Леви Армстронг, выступающей против иммиграционной политики американской администрации. Журналисты CBS News проанализировали снимок и пришли к выводу, что оригинал был изменен цифровым способом.

Кадр с активисткой, которую задержали за срыв церковной службы в Миннесоте, бы опубликован в соцсети Х Белого дома. В тот же день на странице министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм в X появилась оригинальная фотография. На ней Армстронг спокойно смотрит вперед, в свою очередь на снимке Белого дома она рыдает. Также к фото была добавлена надпись: «Арестована крайне левый агитатор Некима Леви Армстронг за организацию беспорядков в церкви в Миннесоте».

В ответ на многочисленные недовольства пользователей интернета за публикацию фейкового снимка зампомощника президента США Кейлан Дорр в соцсети Х написал, что в стране будет продолжаться соблюдение закона, в том числе и публикация мемов с теми, кто совершает «чудовищные преступления» в стране.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что мир сталкивается с разрушительными последствиями неправильной миграционной и экономической политики. По его словам, вместо того, чтобы делать страны богатыми, могущественными и сильными, идет создание рекордных бюджетных и торговых дефицитов, а также увеличение суверенного долга, вызванного крупнейшей в истории человечества волной массовой миграции. Мы никогда не видели ничего подобного, подчеркнул американский лидер.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, как прошел первый год президентства Трампа.

