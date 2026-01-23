Белый дом подловили на публикации фейкового фото

Белый дом подловили на публикации фейковой фотографии активистки Некимы Леви Армстронг, выступающей против иммиграционной политики американской администрации. Журналисты CBS News проанализировали снимок и пришли к выводу, что оригинал был изменен цифровым способом.

Кадр с активисткой, которую задержали за срыв церковной службы в Миннесоте, бы опубликован в соцсети Х Белого дома. В тот же день на странице министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм в X появилась оригинальная фотография. На ней Армстронг спокойно смотрит вперед, в свою очередь на снимке Белого дома она рыдает. Также к фото была добавлена надпись: «Арестована крайне левый агитатор Некима Леви Армстронг за организацию беспорядков в церкви в Миннесоте».

В ответ на многочисленные недовольства пользователей интернета за публикацию фейкового снимка зампомощника президента США Кейлан Дорр в соцсети Х написал, что в стране будет продолжаться соблюдение закона, в том числе и публикация мемов с теми, кто совершает «чудовищные преступления» в стране.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что мир сталкивается с разрушительными последствиями неправильной миграционной и экономической политики. По его словам, вместо того, чтобы делать страны богатыми, могущественными и сильными, идет создание рекордных бюджетных и торговых дефицитов, а также увеличение суверенного долга, вызванного крупнейшей в истории человечества волной массовой миграции. Мы никогда не видели ничего подобного, подчеркнул американский лидер.

