На «Крылья Советов» наложен трансферный бан

Российский футбольный союз (РФС) наложил трансферный бан на самарский клуб «Крылья Советов». Об этом сообщает Sport Baza.

Ограничения на клуб были введены из-за нарушений, выявленных при прохождении процедуры лицензирования по финансовым вопросам. На данный момент совокупные долги клуба, предполагается, превышают 500 миллионов рублей.

Введение трансферного бана означает, что команда не сможет регистрировать новых игроков до устранения всех финансовых нарушений и снятия санкций со стороны футбольного союза. При этом «Крыльям» удалось подписать футболиста Дани Фернандеса за несколько часов до того, как РФС принял соответствующее решение.

В начале 2025 года стало известно, что дочерняя компания «Ростеха», «РТ-Капитал», подала в суд на футбольный клуб «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в размере ₽897 млн. Срок погашения долга истек еще в 2016 году. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев указывал, что эта задолженность «искусственно поддерживалась в течение 10 лет», хотя клуб мог ее гасить. Однако с 2016 года обязательства не выполнялись, в связи с чем и было принято решение обратиться в суд.

Ранее в «Крыльях Советов» сделали заявление из-за возможного банкротства.