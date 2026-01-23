Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

На «Крылья Советов» наложен трансферный бан

РФС наложил трансферный бан на «Крылья Советов»
ПФК «Крылья Советов»

Российский футбольный союз (РФС) наложил трансферный бан на самарский клуб «Крылья Советов». Об этом сообщает Sport Baza.

Ограничения на клуб были введены из-за нарушений, выявленных при прохождении процедуры лицензирования по финансовым вопросам. На данный момент совокупные долги клуба, предполагается, превышают 500 миллионов рублей.

Введение трансферного бана означает, что команда не сможет регистрировать новых игроков до устранения всех финансовых нарушений и снятия санкций со стороны футбольного союза. При этом «Крыльям» удалось подписать футболиста Дани Фернандеса за несколько часов до того, как РФС принял соответствующее решение.

В начале 2025 года стало известно, что дочерняя компания «Ростеха», «РТ-Капитал», подала в суд на футбольный клуб «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в размере ₽897 млн. Срок погашения долга истек еще в 2016 году. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев указывал, что эта задолженность «искусственно поддерживалась в течение 10 лет», хотя клуб мог ее гасить. Однако с 2016 года обязательства не выполнялись, в связи с чем и было принято решение обратиться в суд.

Ранее в «Крыльях Советов» сделали заявление из-за возможного банкротства.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27692761_rnd_6",
    "video_id": "record::c7f588a0-cff9-4b49-9d38-54fc7b8b91aa"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+