Охранник, который скрылся после смерти человека в ТЦ Петербурга, улетел в Узбекистан

Охранник торгового центра, после конфликта, в котором умер молодой человек, скрылся за границей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, мужчине 32 года. Мигрант купил билет и из Пулково вылетел в Узбекистан. В какой город, не уточняется, но известно, что в это время были запланированы два рейса: в Ташкент и Самарканд.

Известно, что мужчина был внесен в список лиц, о попытках которых купить билет должны уведомлять. Однако, по предварительным данным, авиакомпания из-за сбоя с опозданием передала эту информацию.

«Причины сбоя уже выясняет прокуратура», – сообщается в публикации.

Мужчину стали искать после инцидента в ТЦ «Сити Молл». Охранники предположили, что один из посетителей что-то украл, поэтому подошли к нему. Между работниками и молодым человеком возник конфликт, так как «подозреваемый» стал сопротивляться.

Один из охранников якобы ударил юношу, после чего тот упал на пол и потерял сознание, после чего умер в больнице.

Охранников поймали, но один успел уйти с места с помощью пожарной лестницы.

Ранее стало известно, что юноша, не переживший конфликт с охраной ТЦ, был безработным астраханцем.