Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Охранник, который скрылся после смерти человека в ТЦ Петербурга, улетел в Узбекистан

Фонтанка: сбежавший после смерти юноши в ТЦ Петербурга охранник улетел
MeSamong/Shutterstock/FOTODOM

Охранник торгового центра, после конфликта, в котором умер молодой человек, скрылся за границей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, мужчине 32 года. Мигрант купил билет и из Пулково вылетел в Узбекистан. В какой город, не уточняется, но известно, что в это время были запланированы два рейса: в Ташкент и Самарканд.

Известно, что мужчина был внесен в список лиц, о попытках которых купить билет должны уведомлять. Однако, по предварительным данным, авиакомпания из-за сбоя с опозданием передала эту информацию.

«Причины сбоя уже выясняет прокуратура», – сообщается в публикации.

Мужчину стали искать после инцидента в ТЦ «Сити Молл». Охранники предположили, что один из посетителей что-то украл, поэтому подошли к нему. Между работниками и молодым человеком возник конфликт, так как «подозреваемый» стал сопротивляться.

Один из охранников якобы ударил юношу, после чего тот упал на пол и потерял сознание, после чего умер в больнице.

Охранников поймали, но один успел уйти с места с помощью пожарной лестницы.

Ранее стало известно, что юноша, не переживший конфликт с охраной ТЦ, был безработным астраханцем.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27692221_rnd_9",
    "video_id": "record::b373013a-760a-4e3b-873c-5e11ebba1fa1"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+