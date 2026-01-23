Биолог рассказала, что делать в случае укуса медузы

Черные точки после укусов медуз, которые получили отдыхающие на Мальдивах россияне, — это следы от ожогов, вызванные стрекательными клетками животного. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.

«Черные точки — это не остатки щупалец, а след сильного ожога в результате укуса медузы. Просто стрекательные клетки оказали усиленное действие. Возможно, это была кубомедуза, они обитают на песчаных отмелях в районе Мальдив, и у них довольно сильный укус, который может вызвать сильный ожог. У всех медуз, как представителей кишечнополостных, есть стрекательные клетки. Внутри тела медузы — капсула, в которой туго свернутая стрекательная нить, а снаружи тонкий чувствительный волосок. Как только этот волосок кто-то задевает, стрекательная нить выстреливает, впивается в жертву, и под кожу жертвы поступает ядовитый стрекательный фермент, воздействующий на центральную нервную систему», — сказал он.

Эксперт уточнила, что в случае нападения медузы место укуса нужно промыть морской водой и приложить лед. По словам Трофимовой, большинство видов кишечнополостных не опасны для человека.

«К смертельно опасным относится медуза португальский кораблик, чьи щупальца могут достигать 30 метров. Яд этой медузы способен вызвать паралич, и даже хороший пловец рискует утонуть. Для человека в большинстве случаев медузы не смертельны, если нет сильной индивидуальной реакции, например, аллергической. Их укус вызывает болезненные, но не смертельные ожоги — главное в такой ситуации не поддаваться панике. Немедленно выйти из воды, промыть место укуса морской водой. Приложить холод через ткань. Принять противоаллергическое средство. В данном случае, скорее всего, пострадавшие вовремя не смыли с себя стрекательные клетки или смыли пресной водой, а она усиливает действие стрекательного фермента, и получился вот такой усиленный ожог с усиленной пигментацией», — добавила она.

23 января Telegram-канал Baza сообщил, что российских туристов искусали медузы во время дайвинга на Мальдивах. По словам пострадавших, они отправились плавать, чтобы посмотреть тигровых акул, но из-за сильных волн к месту погружения прибило маленьких медуз.

Одна из туристок уточнила, что ожоги прошли за несколько дней, однако их следы держались около месяца. У части туристов на месте ожогов появились черные точки, точную причину появления которых пострадавшие установить не смогли. По предположению отдыхающих, это могли быть фрагменты щупалец, которые разрушаются после контакта, но продолжают выделять токсин в коже.

