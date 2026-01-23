Размер шрифта
Военный эксперт высказался о предстоящих переговорах в ОАЭ

Военэкперт Литовкин: успех РФ в ходе СВО способствует успеху на переговорах
Алексей Алексеев/РИА Новости

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал предстоящее заседание рабочей группы, состоящей из представителей России, США и Украины, которое пройдет в Абу-Даби. Эксперт отметил, что это не окончательные переговоры, а лишь — один из этапов.

«Переговоры будут длительными. Но как бы они ни проходили, мы продолжаем наступать на всех фронтах, владеем стратегической инициативой. Думаю, наши успехи способствуют успеху переговоров. Тем более, что это не только успехи на поле боя, но еще и удары по тыловым объектам, которые работают на Вооруженные силы Украины», — сказал Литовкин.

Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей не поставят под сомнение ни при каких условиях.

23 января в Абу-Даби пройдет первая трехсторонняя встреча при участии делегаций России, Украины и США. Для Москвы принципиально важным вопросом, который будет поднят в ходе обсуждений, являются территории. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. О чем собираются говорить делегаты и будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде рассказали, кто может сорвать переговоры в ОАЭ.

