Министр спорта РФ раскрыл, сколько россиян смогут выступить на Олимпиаде

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев на форуме «Знание.Государство» предположил, сколько российских спортсменов смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводят РИА Новости.

«Максимум на Олимпиаде 13 человек выступят. Будем смотреть, однозначно болеть. Дискуссия про нейтральный статус тяжелая. Но препятствовать спортсменам выступать — неправильно. Они выступают за Россию, привозят медали», — сказал Дегтярев.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее российских тяжелоатлетов-юниоров допустили до соревнований с флагом.