Обезьяна украла у женщины новорожденную дочь и выкинула ее в колодец

Младенец, похищенный обезьяной, выжил после падения в колодец в Индии. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел в округе Джанджир-Чампа, штат Чхаттисгарх. Мать сидела на крыльце с новорожденной дочерью, когда стая из 4-5 обезьян прыгала неподалеку. Одна из них схватила ребенка и забралась с ним на крышу.

Родственники подняли шум и запустили петарды, чтобы отпугнуть животных. Однако это лишь испугало обезьяну, и она бросила младенца в открытый колодец. На помощь пришли соседи, которые спустили туда ведро и вытащили пострадавшую.

Девочку которая наглоталась воды, удалось реанимировать. Ее отец, Арвинд Ратхоре, который был на работе в момент происшествия, считает, что подгузник помог его дочери остаться на плаву в ожидании спасения.

Сначала ребенка доставили в районную больницу, а затем перевели в отделение интенсивной терапии частной больницы. Врачи говорят, что ее состояние стабильно и постепенно улучшается.

Ранее макака ограбила номер российских туристов в малайзийском отеле.