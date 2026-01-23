«Если пытать, хватает 30-40 минут»: суд рассмотрит дело россиянина, которого почти 6 лет держали в СИЗО

В ожидании приговора житель Краснодарского края Евгений Скиданов, обвиняемый в убийстве, почти шесть лет просидел в СИЗО. Суд присяжных оправдал его, но прокуратура добилась пересмотра приговора. Теперь мужчину хотят снова отправить за решетку, а по его заявлениям о пытках так никого и не наказали. Что на самом деле случилось на кубанском хуторе больше 10 лет назад — разбиралась «Газета.Ru».

«Если пытать, любой все выложит через 30 минут»

«Все как-то не так идет. Не так, как оно по-правильному должно быть», — так 40-летний Евгений Скиданов описывает «Газете.Ru» последние несколько лет своих злоключений.

Он вырос в краснодарской станице Выселки, отслужил в армии, окончил университет, женился, работал начальником на элеваторе — одним словом, вел обычную жизнь. Все изменилось, когда осенью 2019 года его задержали по подозрению в убийстве женщины.

«Забрали меня [полицейские] с работы [14 ноября 2019-го], все это видели. Они же там [в полиции] потом начали говорить другое. Что, якобы, я сам к ним «пришел на беседу», но, естественно, меня силой забрали», — вспоминает он.

В местном отделении, как утверждает Скиданов, показания из него начали выбивать: избивали, подвешивали вниз головой, душили пакетом, поливали водой и били током.

«Требовали сказать, где находится тело этой женщины. Но так как я не знал, меня продолжали пытать. Я пытался им потом объяснить, говорю: «Ребята, ну вы же, вроде, сотрудники с опытом, разве вы не понимаете, что после таких пыток любой бы рассказал все, что вам надо, если бы действительно что-то знал. Если пытать, поверьте мне, хватает первых 30-40 минут, чтобы человек все выложил», — с горечью замечает Скиданов.

В конце концов он указал силовикам случайное место. Там ничего не нашли, на задержанного обозлились еще больше, отвезли в лес, снова били током. Однако он так и не оговорил себя.

16 ноября мужчину допросили как подозреваемого по делу об убийстве. На допросе Скиданов сослался на 51-ю статью Конституции и отказался давать показания против себя, а также пожаловался на пытки. Судебно-медицинскую экспертизу по этой жалобе провели только 21 ноября. Как передавал «Комитет против пыток», который занимался делом Скиданова, судмедэксперт в своем заключении указал, что на его теле есть ссадина на челюсти и кровоподтек на плече, что «само по себе не влечет вреда здоровью».

Районный суд по просьбе следователя арестовал Скиданова, 20 ноября 2019-го его отправили в СИЗО.

Под предлогом того, что местный изолятор переполнен, подозреваемого перевели в краснодарский город Горячий Ключ.

«В Горячий Ключ я тоже попал безосновательно. Когда мы подняли документы, выяснилось, что на то время у нас находилось в [выселковском] изоляторе три человека, хотя он рассчитан больше, чем на 40», — уточняет мужчина в разговоре с «Газетой.Ru».

В Горячем Ключе, по его словам, Скиданова опять били. Избивали бутылкой с водой, угрожали «насиловать на глазах его отца», которого, якобы, тоже привезут в изолятор.

«Сейчас-то везде камеры, и по всем этим пыткам им очень тяжело что-то провернуть. Раньше было проще», — говорит Скиданов.

Из Горячего ключа мужчину перевели в СИЗО-1 Краснодара, там он рассказал о пытках члену местной Общественной наблюдательной комиссии Анне Богодуховой (сейчас она не состоит в ОНК).

«Он был зашуганным, боялся что-то сказать. Ему угрожали: «Только скажешь что-то, твои дети пострадают». Из следов [пыток], по-моему, у него на пальце ноги была отметина, похожая на то, что остается после [ударов] тока. Это я могу сказать на основе своего опыта, что я успела повидать как член ОНК», — сообщила Богодухова «Газете.Ru».

По ее словам, она писала множество обращений по жалобе Скиданова, пыталась привлечь внимание прокуратуры, но безрезультатно.

«Выгнал за пьянство»

35-летняя Наталья Грозина, к убийству которой, по версии следствия, причастен Евгений Скиданов, пропала в январе 2014 года. Ее мать подала заявление в полицию.

Полиция допросила приятельницу пропавшей, 33-летнюю Наталью Русину. Она рассказала, что за подругой приехал какой-то мужчина и увез ее на машине. Никаких других зацепок или следов Грозиной тогда не нашли, уголовное дело возбуждено не было.

Полиция проверяла Скиданова на причастность к преступлению.

Грозина и Русина одно время работали у Скиданова на элеваторе. «И ту, и ту я выгнал за пьянство», — объясняет мужчина «Газете.Ru».

Позже их пути опять пересеклись — Грозина и Русина работали на складе сельскохозяйственного оборудования, где Скиданов арендовал помещение.

«Почему от меня тогда отстали — следствие брало распечатку нашего биллинга или билдинга, как это называется? Распечатку наших звонков. И по этой распечатке она [Грозина] разговаривала с матерью в тот день, когда она исчезла, в 11 часу вечера. А я, как там показано, уехал [с рабочей территории] еще часов в семь вечера. То есть, меня там уже давно не было», — отмечает Скиданов.

Уголовное дело по факту пропажи Грозиной завели по повторному заявлению ее матери только 31 октября 2019-го — спустя почти пять лет.

Новые показания, новые побои

Ключевой свидетель, Русина, к тому моменту оказалась за решеткой — в 2019-ом ее отправили на год в колонию-поселение за нанесение побоев. Именно тогда Русина неожиданно поменяла показания.

«Ее тоже пытали, как она нам говорила, — вспоминает правозащитница Анна Богодухова в разговоре с «Газетой.Ru». — Вот что она сама рассказывала: ее привели в выселковское отделение [полиции]. В этом отделении у них есть какой-то тир в подвале. Там сотрудники ее раздели, стали в нее плевать, всячески морально унижать. Потом они приводили к ней задержанных, ну кого-то, кто у них сидел [в отделении]. И те [задержанные] на протяжении суток ее насиловали, по очереди. Было это в декабре-ноябре [2019 года], она вспоминала, что тогда было холодно [на улице]».

Как отмечает Богодухова, повреждений на теле Русиной сама она не видела. По ее жалобе Богодухова тоже подавала обращения, так же безуспешно.

«Касательно самого дела [пропавшей Грозиной], я знаю, что изначально Русина была по нему свидетелем, а потом перешла в подозреваемые. C нее [этими пытками] выбивали явку с повинной, чтобы она показала на Скиданова. Чтобы она сказала, что видела, как он убивал [Грозину]», — утверждает Богодухова.

«Газета.Ru» направила запрос в прокуратуру Краснодарского края и Главное управление МВД России по Краснодарскому краю с просьбой прокомментировать вышеуказанные заявления.

«Система сама себя защищает»

По версии следствия, Скиданов выпивал вместе с Русиной и Грозиной, повздорил с последней и избил ее до смерти. Данные биллинга уже в деле не фигурировали, сотовый оператор удаляет их через три года.

Русину обвинили в укрывательстве преступления и закрыли дело за сроком давности. В августе 2020-го она вышла на свободу, где сейчас, неизвестно.

В ожидании суда Скиданов провел в СИЗО пять лет и семь месяцев. Жена развелась с ним и ушла с детьми.

«Я не виню жену. Так долго это все, а жизнь идет», — спокойно говорит он «Газете.Ru».

По словам Скиданова, за проведенное в СИЗО время он о многом передумал. К пытавшим его полицейским мужчина больше не испытывает каких-то чувств.

«Если бы меня спросили об этом спустя год-два [после случившегося], да, что-то было [личное]. Но если здесь начнешь психовать и постоянно об этом [о несправедливости] думать, только себе хуже сделаешь — потихоньку начнешь сдаваться, будет тяжелее. Жить надо в любом месте, как бы оно там ни было».

По мнению Скиданова, который настаивает на своей невиновности, изначально на него решили «повесить» убийство из-за лени полицейских.

«Люди, которые занимаются пытками — это не от большого ума. Просто очень много тех, кто не хочет добросовестно работать — все выяснять, анализировать. Проще выбить, подтасовать, отдать дело в суд, а там уже… Оправдательных приговоров по тяжелым обвинениям у нас вообще нет», — подчеркивает Скиданов.

А после того, как человека задержали и пытали, его уже не могут признать невиновным и отпустить на свободу, считает краснодарец. Ведь тогда придется искать виноватых внутри самой «системы».

«Система сама себя начала защищать, и вот так все получилось», — подытоживает Скиданов. «Я не говорю, что все делают там [в правоохранительной системе] бесполезную работу. Нет. Без этой системы, судебной, следственной, нам не жить. Просто есть люди, которые в принципе не должны там работать».

Как служивший в войсках МВД, Скиданов сидел в СИЗО в специальной камере для бывших сотрудников (полиции, ФСИН, ФСБ, армии). Держаться ему помогали пожилые родители, носили передачки. Матери Скиданова 65 лет, отцу 63.

«По условиям содержания все было нормально. Единственное, что потерял время. Плюс очень не хватало света, естественного солнца и воздуха. Ведь СИЗО — это считается самое жестокое и тяжелое содержание, даже хуже, чем тюрьма», — вспоминает Скиданов.

Судебные слушания начались в 2020 году.

Скиданов попросил о суде с участием присяжных. Коллегию смогли собрать лишь к апрелю 2024-го.

«Все в районе меня знали, так как я принимал участие [в жизни района], я спортсмен. Скорее всего, все знали мою ситуацию. Наверное, люди боялись идти в присяжные. Сами понимаете, какая сейчас жизнь», — считает Скиданов.

Суд присяжных заседателей вынес свой вердикт в июне 2025-го — за его невиновность проголосовали четверо из шести человек, краснодарца освободили в зале суда. Он вернулся в родную станицу, снова работает на сахарном заводе.

Однако уже этой зимой прокуратура добилась пересмотра приговора.

Комментируя причины пересмотра дела Скиданова, СМИ писали, что мать пропавшей женщины обвинила его защиту в нарушении требований работы с присяжными — его адвокат, якобы, «очернял» жертву и «подчеркивал положительные черты» подсудимого.

Адвокат Скиданова Наталья Воливач уточнила «Газете.Ru», что это неверная информация.

«Там была очень короткая жалоба потерпевшей [на приговор], а так это было представление прокурора. Прокурор нашел процессуальные нарушения в заполнении опросного листа присяжными. Хотя я считаю, что это надуманные основания. Просто прокуратура нашла какие-то формальные зацепки, чтобы отменить этот приговор», — прокомментировала она «Газете.Ru».

Воливач также добавила, что защита Скиданова не допускала нарушений со своей стороны, что может подтвердить протокол заседаний.

«Никаких оскорблений ни в чью сторону защита не допускала, никто не «очернял» никого… Сейчас не могу оценивать шансы [на новый оправдательный приговор]. Присяжные — это всегда дело очень непредсказуемое. Если он снова попросит, чтобы дело рассматривали с ними, коллегия будет собираться заново, будет новый судья», — резюмировала Воливач.

Сам Скиданов намерен вновь просить о суде с участием присяжных.

«Я хотел, чтобы меня судил народ, чтобы они разобрались в этом. Они разобрались. А прокуратура просто сломала приговор без новых доказательств, без ничего. Если честно, я был поражен этим. Как можно тогда судиться, я не знаю, — признается Скиданов. — До этого всего я думал, что если поймали, закрыли, значит, так надо. Ну, мое мнение, конечно, изменилось».

Перед новым судом прокуратура требовала отправить Скиданова обратно в СИЗО. Краевой суд не согласился, сейчас мужчине не избрана мера пресечения. Уезжать куда-то он не намерен, как не собирался и после освобождения.

«А зачем мне куда-то уезжать? Здесь мои родители, здесь мои дети, это моя страна. Здесь мои корни, и здесь я лягу, — отвечает он на соответствующий вопрос «Газеты.Ru». — Знаете, многие начинают после того, что с ними произошло, винить государство. Я не считаю, что виновато «государство» — виноваты конкретные люди, к которым я попал».