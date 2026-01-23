Размер шрифта
В Госдуме рассказали о «политическом намеке» Украине перед переговорами в Абу-Даби

Депутат Колесник ответил, почему военные представят РФ на переговорах в Абу-Даби
Александр Кряжев/РИА Новости

Решение назначить главой российской переговорной группы на трехсторонней встрече с США и Украиной в Абу-Даби начальника Главного управления Генерального штаба адмирала Игоря Костюкова говорит о «политическом намеке» Москвы Киеву о наличии военных аргументов в рамках мирного трека. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Это не угроза <…> Это такой, скажем, политический намек», — подчеркнул депутат.

Как отметил парламентарий, назначение адмирала Костюкова в качестве главы переговорной группы в Абу-Даби является сигналом Киеву о наличии у России военных аргументов решения конфликта на Украине.

«У нас есть определенные весомые аргументы, поэтому человек военный возглавляет делегацию российскую. Ничего здесь такого сверхъестественного нет», — отметил собеседник.

По словам Колесника, продолжается специальная военная операция на Украине, поэтому естественно, что на трехсторонних переговорах с Вашингтоном и Киевом Россию представляет человек, который детально разбирается в военных делах.

Днем 23 января пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что идет напряженная подготовка к переговорам с Украиной и Соединенными Штатами в ОАЭ.

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщал, что переговорную группу России в Абу-Даби 23 января возглавит начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. По его словам, в делегацию также вошли разные представители руководства министерства обороны РФ.

