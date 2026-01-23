В небе над легендарной «Зоной 51» заметили таинственный летающий объект

На секретном полигоне в штате Невада, в районе знаменитой «Зоны 51», заметили загадочный летающий объект треугольной формы. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы канала допустили, что это может быть новейший реактивный беспилотник или самолет. Параметры аппарата пока неизвестны, но, по сообщениям очевидцев, летает он регулярно и в разных режимах.

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть, как аппарат маневрирует на большой высоте, оставляя после себя четкий инверсионный след, характерный для реактивных двигателей.

По данным издания The Aviationist, объект имеет поразительное сходство с загадочным летательным аппаратом, замеченным в 2014 году над городами Вичита и Амарилло в США.

«Зона 51» — это засекреченный полигон ВВС США в Неваде. Он был создан в 1950-х годах ЦРУ для испытания шпионских самолетов. Секретность этого места породила множество слухов, в том числе то, что там хранятся обломки НЛО и тела пришельцев с Розуэлла. В 2013 году американское правительство признало существование полигона, однако заявило, что он используется исключительно как центр испытаний авиации.

