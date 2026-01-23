Джеймс Кэмерон объяснил причину, по которой покинул США

Знаменитый американский режиссер Джеймс Кэмерон объяснил свое решение окончательно покинуть Соединенные Штаты и обосноваться в Новой Зеландии, указав на реакцию Америки на пандемию COVID-19 как на ключевой фактор. Его слова приводит The Independent.

Кроме того, он охарактеризовал период правления Дональда Трампа в США как «непрерывное наблюдение за автокатастрофой» и подчеркнул, что получение новозеландского гражданства стало для него «неизбежным шагом».

Режиссер объяснил, что переезд в Новую Зеландию был продиктован стремлением сохранить «здравый рассудок».

Кэмерон отметил, что впервые задумался о переезде в эту страну после посещения в 1994 году и постепенно «влюбился» в местный уклад жизни. В 2011 году он вместе с женой Сьюзи Эмис купил ферму и некоторое время ненадолго ездил туда. Однако вскоре после начала пандемии COVID-19 режиссер решил, что «пришло время переехать всей семьей».

