Общество

Джеймс Кэмерон объяснил причину, по которой покинул США

Джеймс Кэмерон покинул США, чтобы сохранить «здравый рассудок»
Global Look Press

Знаменитый американский режиссер Джеймс Кэмерон объяснил свое решение окончательно покинуть Соединенные Штаты и обосноваться в Новой Зеландии, указав на реакцию Америки на пандемию COVID-19 как на ключевой фактор. Его слова приводит The Independent.

Кроме того, он охарактеризовал период правления Дональда Трампа в США как «непрерывное наблюдение за автокатастрофой» и подчеркнул, что получение новозеландского гражданства стало для него «неизбежным шагом».

Режиссер объяснил, что переезд в Новую Зеландию был продиктован стремлением сохранить «здравый рассудок».

Кэмерон отметил, что впервые задумался о переезде в эту страну после посещения в 1994 году и постепенно «влюбился» в местный уклад жизни. В 2011 году он вместе с женой Сьюзи Эмис купил ферму и некоторое время ненадолго ездил туда. Однако вскоре после начала пандемии COVID-19 режиссер решил, что «пришло время переехать всей семьей».

Ранее Джеймс Кэмерон стал миллиардером накануне премьеры нового фильма из серии «Аватар».

