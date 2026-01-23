Размер шрифта
Пенсионерку оштрафовали на $800 после того, как коробка с ее адресом «вылетела из мусора»

Пенсионерка в Англии оштрафована на $800 после того, как картонная коробка с ее адресом «вылетела из мусора», пишет Metro.

Кэрол Райт, бабушка четверых внуков, в октябре 2025 года отнесла картонную коробку на пункт переработки рядом. По словам женщины и ее дочери, коробка была помещена в контейнер, однако позже оказалась среди мусора вне контейнеров.

Через несколько дней Кэрол Райт получила письмо от компании Kingdom. В письме говорилось, что женщина оштрафована на $800, и ей может грозить уголовное преследование за «fly-tipping» — незаконный сброс отходов. К письму прилагалась фотография коробки с адресом Райт и изображение переполненной площадки.

Дочь Кэрол утверждает, что коробку могли вытащить из контейнера после того, как мать ушла. По ее словам, ситуация серьезно отразилась на психическом и физическом состоянии пожилой женщины.

«Она постоянно плачет, почти не ест и боится, что ее посадят в тюрьму», — добавила женщина.

Семья изначально решила, что письмо может быть мошенническим, однако спустя месяц пришло повторное уведомление. После обращения в городской совет им подтвердили, что документы подлинные.

По словам Кэтрин, представители Kingdom сообщили, что для закрытия дела семье необходимо предоставить медицинские доказательства, подтверждающие наличие смягчающих обстоятельств. При этом письма с угрозами суда продолжали поступать.

«Мама не может позволить себе штраф. Она уверена, что ее вызовут в суд, и это ее пугает», — уверена дочь.

В компании Kingdom заявили, что действовали в рамках закона об охране окружающей среды 1990 года и также выразили готовность закрыть дело без дальнейших мер при получении необходимой информации.

Ранее в Лондоне оштрафовали пятилетнюю девочку, выкинувшую мусор на улице.

