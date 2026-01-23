Сбер объявил о старте конкурса «Цифровой марафон»

Сбер анонсировал прием заявок на конкурс по развитию ИТ-навыков «Цифровой марафон», сообщает пресс-служба банка.

В конкурсе смогут принять участие все желающие старше 18 лет, желающие проверить свой уровень цифровой грамотности, освоить навыки в области ИИ, алгоритмического мышления и программирования. Регистрация на конкурс продлится до 3 апреля.

Как отметил президент, председатель правления Сбера Герман Греф в рамках церемонии открытия, ни один продукт не может быть эффективным, если его владелец не понимает, какую систему использовать для постановки задачи.

«Роль человека в этом процессе остается гигантской — он является главной движущей силой развития нейросетей, ведь их могут создавать только те, кто глубоко понимает, как они работают. В этом году через «Цифровой марафон» пройдут тысячи человек. Вместе мы строим новый мир, где ничего нельзя построить без цифры», — сказал Греф.

Также Греф поблагодарит министерство цифрового развития за поддержку конкурса, а участникам пожелал вдохновения и побед.

В этом году Сбер создал для конкурса виртуальное пространство, в котором участники смогут пройти квесты и образовательные задания.

Всего для участия в конкурсе доступны три категории: «Новичок», «Исследователь» и «Эксперт». В каждой категории будут по 3 призовых места.

«110 тыс. человек — это огромный масштаб. Радостно, что столько людей связывают свое будущее с цифровыми технологиями, навыками, профессиями. Мы поддерживаем инициативу по проведению «Цифрового марафона» и, конечно, ждем в ИТ-индустрии всех, кто будет готов связать свою профессию с цифрой», — отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Конкурс пройдет в 4 этапа. По сумме баллов за первые 3 этапа станут известны 3 победителя уровня «Новичок», а также по 30 финалистов в категориях «Исследователь» и «Эксперт». Очный финал пройдет не позднее 30 мая 2026 года.