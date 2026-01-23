В МИД Италии обвинили Зеленского в неблагодарности

Украинский лидер Владимир Зеленский во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Швейцарии не выразил европейцам благодарность за помощь его стране, заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни. Его слова передает ТАСС.

По словам дипломата, Европа сделала все возможное, чтобы гарантировать независимость Украины. Государства региона оказывали Киеву финансовую, политическую и военную помощь.

«Поэтому мне кажется, его (Зеленского. — «Газета.Ru») речь не отличается щедростью [по отношению к европейцам]», — сказал Таяни.

22 января украинский лидер выступил на ВЭФ, который проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января 2026 года. В своей речи глава государства обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить. Кроме того, Зеленский призвал дать подзатыльник «каждому Виктору, живущему на деньги Европы и в то же время пытающемуся продать европейские интересы». Как пишут СМИ, под Виктором подразумевался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее французский лидер назвал истерикой выступление Зеленского в Давосе.