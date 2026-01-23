«Никакой режиссер, бездарный!» Поргину возмутили новости о новой должности Богомолова

Актриса Людмила Поргина отреагировала на новости о назначении Константина Богомолова на должность и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Она заявила «Газете.Ru», что режиссеру может помогать продвигаться в карьере жена Ксения Собчак.

Людмила Поргина возмутилась, что место Игоря Золотовицкого занял именно Богомолов. По ее мнению, постановщик не сможет привнести ничего хорошего в культурное учреждение.

«Я считаю, что Константин Богомолов никакой режиссер, бездарный! И чтобы он возглавил Школу-студию МХАТ… Это просто смешно. Были Радомысленский гениальный, потом способный, знающий Золотовицкий. А спектакли Кости Богомолова — это такая пустота. Мне стыдно даже говорить о нем. Я смотрела его спектакли, и все это бредни, выдумка, химера», — заявила Поргина.

Актриса призналась, что не знает, какое будущее ждет Школу-студию МХАТ под руководством Константина Богомолова. Она считает, что режиссер мог получить должность благодаря супруге Ксении Собчак.

«Я считаю, что Школа-студия МХАТ — это одно из лучших театральных заведений, которое передавало мастерство молодому поколению. И мне очень грустно, что теперь его возглавил Костя. Эта новость меня очень огорчила. Он просто имеет какие-то преимущества над другими людьми. Супруга у него влиятельная есть, и, по-моему, он продвигается за счет нее. Потому что из всего, что я смотрела у Богомолова, я не увидела ничего, представляющего интерес для зрителей. Еще и возглавляет два театра! Он с одним-то справиться не может», — поделилась Людмила Поргина.

О том, что Константина Богомолова назначили на должность и. о. ректора Школы-студии МХАТ, стало известно 23 января. Новость сообщила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в Telegram-канале.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин назвал Константина Богомолова извращенцем.