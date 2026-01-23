Россию попросили уточнить порядок исключения мигрантов из реестра контролируемых лиц

Киргизия попросила РФ законодательно закрепить четкий порядок исключения трудовых мигрантов из реестра контролируемых лиц без выезда с российской территории. Об этом сообщает МИД республики.

«Обращено внимание, что граждане, включенные в реестр контролируемых лиц, сталкиваются с трудностями при исключении из данного реестра в связи с отсутствием четко регламентированного пошагового механизма. В этой связи была выражена просьба рассмотреть возможность нормативно-правового закрепления порядка исключения из реестра без необходимости покидать территорию Российской Федерации», — заявили в пресс-службе.

Отмечается также, что киргизская сторона подчеркивает важность распространения введенного в Москве и Московской области пилотного проекта по цифровому миграционному учету для безвизовых трудовых мигрантов через приложение «Амина» на другие крупные города Российской Федерации.

До этого замглавы МИД Киргизии Алмаз Имангазиев рассказал, что с 23 марта Россия запретила въезд на свою территорию 69 кыргызстанцам. По информации дипломата, некоторые из граждан Киргизии находились в черном списке, другие впервые прилетели в Россию, но бездоказательно были выдворены из страны. Заместитель министра при этом добавил, что российские силовики имеют право не пускать на территорию страны иностранцев, если их внешность не внушает доверия.

Ранее власти Киргизии призвали граждан отказаться от поездок в Россию.