Житель Липецкой области пытался накормить бывшую жену бананом с ртутью, но попался

В Липецой области будут судить мужчину, который пытался отравить бывшую жену при помощи ртути. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Уголовное дело о покушении на жизнь человека, совершенное общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 и п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), будет рассмотрено в Липецком районном суде.

На скамье подсудимых — 62-летний житель Добринского района. Следствие считает, что он пытался отравить бывшую жену, которая работает старшей медсестрой в больнице села Кузьминские Отвержки, парами ртути и подложил вещество в ее кабинет.

В апреле 2024 года женщина обнаружила ртуть в банане, который хранила в ящике стола, а в течение следующих нескольких дней ртуть была найдена в колпачке от маркера, закрепленном при помощи металлической проволоки внутри радиаторной батареи, и в корпусе монитора.

После этого в нескольких помещениях медучреждения зафисировали превышение паров ртути в несколько раз. Было установлено, что некоторое время обвиняемый работал в котельной в этом же здании, имел доступ к помещениям больницы, а после развода у мужчины возник злой умысел.

Тем не менее подсудимый вину не признал и попросил привлечь к рассмотрению дела присяжных.

