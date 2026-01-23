«Все идут на уступки». Трамп рассказал о подготовке мирного соглашения по Украине

Трамп: Украина потеряет еще больше территорий, если не подпишет мирное соглашение

Дональд Трамп заявил, что сторонам конфликта на Украине уже известны параметры мирного соглашения, и если Киев продолжит тянуть с его подписанием, то рискует потерять еще больше территорий. Эти слова президент США сказал после встречи с Владимиром Зеленским в Давосе, которая, по данным Financial Times, завершилась без подписания каких-либо документов, что стало неудачей для украинского лидера. Зеленский назвал встречу хорошей, однако отметил, что территориальный вопрос остается нерешенным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сторонам конфликта на Украине известны параметры соглашения по урегулированию конфликта. Об этом он сказал журналистам после встречи с Владимиром Зеленским в Давосе. Трамп отметил, что если Украина будет снова тянуть с подписанием мирного соглашения с Россией, то она рискует потерять еще больше территорий.

«Я полагал, что Путин стремится получить все целиком. Возможно, это так, однако он будет продвигаться дальше, если мы не заключим соглашение», — добавил республиканец.

Неудачная встреча

Ранее газета Financial Times сообщила, что встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Давосе завершилась без подписания каких-либо документов. Источники в украинском правительстве рассказали изданию, что Зеленский рассчитывал на подписание документов по экономическому восстановлению Украины и гарантиям безопасности, которые были согласованы США и Киевом перед встречей, однако этого не произошло.

FT отмечает, что это стало «неудачей» для Владимира Зеленского. При этом украинский лидер позднее назвал встречу с Трампом хорошей и заявил, что документы по урегулированию конфликта на Украине «почти готовы».

«Украина работает с полной честностью и решимостью, и это приносит результаты, и Россия тоже должна быть готова закончить эту войну», — приводит его слова CNN.

Однако Зеленский также заявил, что территориальный вопрос остается нерешенным.

«Все о территории. Это проблема, которая все еще не решена», — сказал президент Украины.

Встреча в ОАЭ

Накануне в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным прилетали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Позже стало известно, что 23 и 24 января в ОАЭ пройдут трехсторонние переговоры Украины, России и США.

Дональд Трамп по пути из Давоса подтвердил факт предстоящей встречи в ОАЭ и назвал ее положительным событием.

«Слушайте, хорошо, когда мы встречаемся, когда мы не встречаемся, ничего не произойдет. Я имею в виду, что в течение первых трех лет при Байдене никто не встречался. Так что мы встречаемся и посмотрим, что будет. Я надеюсь, что мы сможем спасти много жизней», — заявил он.

Президент США также считает, что Владимир Путин пойдет на уступки для урегулирования конфликта, но не пояснил, на какие именно.

«На данный момент он пойдет на уступки. Все идут на уступки, чтобы достичь цели», — сказал Трамп.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также подтвердил предстоящие переговоры с участием США и Украины в ОАЭ, которые начнутся 23 января.

«Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты. В ее состав включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым», — приводит его слова сайт Кремля.

Ушаков добавил, что делегация России получила инструкции от Владимира Путина «с учетом всех деталей» его встречи с Уиткоффом и Кушнером.

«Главное, что в ходе переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», — подчеркнул Ушаков.

В то же время в ОАЭ пройдет встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева со Стивом Уиткоффом. Портал Axios ранее сообщил, что также в переговорах будут принимать участие Джаред Кушнер и министр армии США Дэн Дрисколл.

В делегацию Украины вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, глава офиса президента Кирилл Буданов, первый замглавы офиса Сергей Кислица, руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и начальник генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов.