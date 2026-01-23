На Украине задержан инструктор учебного центра ВСУ, помогавший мобилизованным бежать

В Ровенской области на Украине задержан инструктор одного из учебных центров Вооруженных сил по подозрению в организации побега мобилизованных. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Департамент внутренней безопасности (ДБР).

По данным следствия, подозреваемый организовывал незаконный выезд военнослужащих с территории полигона. Расследование продолжается.

22 января сообщалось, что военнослужащих ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет, подписавших так называемый молодежный контракт, направляют на передовые позиции в Сумской области, где они несут потери.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года после начала российской военной операции. В 2024 году возрастной порог для мобилизации был снижен с 27 до 25 лет. В феврале 2025 года на Украине запустили программу «Контракт 18–24», которая предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации. В августе этого года молодым людям до 22 лет разрешили выезжать из страны.

Ранее сообщалось, что украинки отказываются от службы в ВСУ из-за сексуальных домогательств.