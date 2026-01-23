Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Стали известны подробности обнаружения подростка, пропавшего в Красноярске

Пропавший в Красноярске подросток стал жертвой мошенников 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27692995_rnd_9",
    "video_id": "record::fa3d4344-d74b-4acc-8d2e-1ad52487864b"
}

Молодой человек, который пропал в Красноярске, стал жертвой мошенников вместе с еще одной девушкой. Об этом сообщает Kras Mash.

По данным Telegram-канала, его 18-летняя спутница из Сургута. Неизвестные дали ей инструкции, соответствуя которым она должна была забрать 14-летнего юношу, вместе они отправились на съемную квартиру.

В жилье они сняли ролик, в котором школьник просил отца следовать инструкциям. На кадрах он также заявлял, что очень хочет домой. После этого они ждали дополнительных инструкций от «кураторов».

По данным RT, школьник по заданию аферистов также вскрыл сейфы семьи с помощью болгарки и достал из них около трех миллионов рублей.

«На чем именно мошенникам попался подросток, пока непонятно», – сообщается в публикации.

В беседе с РИА Новости отец подростка заявил, что не знаком с этой девушкой.

О пропаже юноши стало известно утром, в правоохранительные органы обратился его отец. После просмотра кадров с камер видеонаблюдения выяснилось, что его куда-то вел незнакомец. Также у главы семьи стали требовать выкуп.

Позже стало известно, что вместе с 18-летней девушкой он сел в такси, водитель высадила их в трех километрах от автомойки. Позже его нашли на съемной квартире.

Ранее в Красноярске нашли школьницу, пропавшую в один день с 14-летним подростком.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+