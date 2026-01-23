Стали известны подробности обнаружения подростка, пропавшего в Красноярске

Молодой человек, который пропал в Красноярске, стал жертвой мошенников вместе с еще одной девушкой. Об этом сообщает Kras Mash.

По данным Telegram-канала, его 18-летняя спутница из Сургута. Неизвестные дали ей инструкции, соответствуя которым она должна была забрать 14-летнего юношу, вместе они отправились на съемную квартиру.

В жилье они сняли ролик, в котором школьник просил отца следовать инструкциям. На кадрах он также заявлял, что очень хочет домой. После этого они ждали дополнительных инструкций от «кураторов».

По данным RT, школьник по заданию аферистов также вскрыл сейфы семьи с помощью болгарки и достал из них около трех миллионов рублей.

«На чем именно мошенникам попался подросток, пока непонятно», – сообщается в публикации.

В беседе с РИА Новости отец подростка заявил, что не знаком с этой девушкой.

О пропаже юноши стало известно утром, в правоохранительные органы обратился его отец. После просмотра кадров с камер видеонаблюдения выяснилось, что его куда-то вел незнакомец. Также у главы семьи стали требовать выкуп.

Позже стало известно, что вместе с 18-летней девушкой он сел в такси, водитель высадила их в трех километрах от автомойки. Позже его нашли на съемной квартире.

Ранее в Красноярске нашли школьницу, пропавшую в один день с 14-летним подростком.