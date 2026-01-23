Деятельность криптобиржи WhiteBit признана нежелательной в РФ

Деятельность европейской криптовалютной биржи WhiteBit была признана нежелательной. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В ведомстве отметили, что данная криптобиржа активно поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ), реализуя различные программы в сотрудничестве с украинскими властями. Киев получил от организации более $11 млн.

«Эта платформа по торговле криптовалютами используется биржами и обменниками для совершения различного рода транзакций, в том числе для организации «серых» схем по выводу средств из России», — говорится в сообщении.

До этого крупнейшая в мире криптобиржа Binance приостановила вывод средств на банковские карты для пользователей из Украины. Изменения вступили в силу 29 декабря 2025 года, о чем компания уведомила клиентов через рассылку.

Binance — онлайн-сервис обмена цифровых валют, блокчейн-система и поставщик инфраструктуры для криптовалютной отрасли. По данным на ноябрь 2025 года, у Binance более 185 млн пользователей в более чем 180 странах.

Ранее криптобиржа Garantex заморозила деньги россиян.