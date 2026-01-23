Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

Деятельность криптобиржи WhiteBit признана нежелательной в РФ

Генпрокуратура признала деятельность криптобиржи WhiteBit нежелательной в России
Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

Деятельность европейской криптовалютной биржи WhiteBit была признана нежелательной. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В ведомстве отметили, что данная криптобиржа активно поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ), реализуя различные программы в сотрудничестве с украинскими властями. Киев получил от организации более $11 млн.

«Эта платформа по торговле криптовалютами используется биржами и обменниками для совершения различного рода транзакций, в том числе для организации «серых» схем по выводу средств из России», — говорится в сообщении.

До этого крупнейшая в мире криптобиржа Binance приостановила вывод средств на банковские карты для пользователей из Украины. Изменения вступили в силу 29 декабря 2025 года, о чем компания уведомила клиентов через рассылку.

Binance — онлайн-сервис обмена цифровых валют, блокчейн-система и поставщик инфраструктуры для криптовалютной отрасли. По данным на ноябрь 2025 года, у Binance более 185 млн пользователей в более чем 180 странах.

Ранее криптобиржа Garantex заморозила деньги россиян.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27692809_rnd_0",
    "video_id": "record::b074d6c3-9995-4a68-a851-1050e0be5ed4"
}
 
Теперь вы знаете
«Трясут попой и сходят с ума»: как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+