Общество

В Киеве приспустят главный флаг Украины

Главный флаг Украины в Киеве временно приспустят из-за прогноза снегопада
Global Look Press

Власти Киева решили временно приспустить главный государственный флаг Украины в связи с прогнозируемым снегопадом. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации (КГГА) в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В КГГА объяснили, что влага и снег увеличивают нагрузку на конструкцию.

«Во время снегопада флаг приспускают… что может привести к повреждениям», — заявили в администрации.

Флаг будет поднят вновь после улучшения погоды.

По прогнозу, в Киеве 23 января ожидается небольшой снег и температура 5–7 градусов мороза.

8 января сообщалось, что на Украине школы и вузы планируют перевести на дистанционное обучение из-за плохой погоды.

Незадолго до этого энергетическая компания ДТЭК сообщила, что неблагоприятные погодные условия привели к тому, что в Киевской области 75 тысяч домохозяйств остались без электричества.

Ранее сообщалось, что в Киеве без отопления остаются почти две тысячи домов. 

