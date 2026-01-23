Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Волгограде директора управляющей компании поймали на коррупции

МВД: в Волгограде полицейские выявили коррупционное преступление в сфере ЖКХ 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27692887_rnd_8",
    "video_id": "record::bc408bc1-d096-476b-b46f-88dd8dd77af1"
}

В Волгограде правоохранители возбудили уголовное дело о взяточничестве в сфере коммунального хозяйства. Подозреваемыми по данному делу проходят исполняющий обязанности гендиректора одной из управляющих компаний (УК) и начальник отдела ЖКХ администрации Тракторозаводского района города, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Волгоградской области.

По данным следствия, в период с января 2023 года по ноябрь 2025 года начальник одного из отделов администрации Тракторозаводского района города получил денежное вознаграждение от руководства одной из УК в размере более 340 тыс. рублей за общее покровительство.

Уточняется, что оперативники произвели обыски в местах проживания фигурантов, а также изъяли бухгалтерские документы, мобильные телефоны, электронные носители, «содержащие сведения, имеющие значение для расследования уголовного дела».

В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Получение взятки» и «Дача взятки».

До этого в Белгородской области утвердили обвинительные заключения к экс-замминистра ЖКХ Вероники Новиковой в рамках уголовных дел о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Ранее в Сыктывкаре возбудили дело о взятке против начальника Управления по делам ГО и ЧС.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+