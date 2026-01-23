В Волгограде директора управляющей компании поймали на коррупции

В Волгограде правоохранители возбудили уголовное дело о взяточничестве в сфере коммунального хозяйства. Подозреваемыми по данному делу проходят исполняющий обязанности гендиректора одной из управляющих компаний (УК) и начальник отдела ЖКХ администрации Тракторозаводского района города, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Волгоградской области.

По данным следствия, в период с января 2023 года по ноябрь 2025 года начальник одного из отделов администрации Тракторозаводского района города получил денежное вознаграждение от руководства одной из УК в размере более 340 тыс. рублей за общее покровительство.

Уточняется, что оперативники произвели обыски в местах проживания фигурантов, а также изъяли бухгалтерские документы, мобильные телефоны, электронные носители, «содержащие сведения, имеющие значение для расследования уголовного дела».

В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Получение взятки» и «Дача взятки».

До этого в Белгородской области утвердили обвинительные заключения к экс-замминистра ЖКХ Вероники Новиковой в рамках уголовных дел о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Ранее в Сыктывкаре возбудили дело о взятке против начальника Управления по делам ГО и ЧС.