Трамп оценил поездку в Давос

Благодаря «замечательной поездке» на Всемирный экономический форум в Давосе удалось заключить соглашение по Гренландии и создать «Совет мира». Об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«Какой замечательной выдалась поездка в Давос! Мы добились очень многого, в том числе заключения соглашения с НАТО по Гренландии. А также [учредили] Совет мира! Вот это да! Сделаем Америку снова великой!» — написал он.

22 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство готово обсуждать с Соединенными Штатами вопросы безопасности в Арктике, однако не допустит нарушения своих «красных линий» в вопросе о Гренландии.

В этот же день Трамп сообщил, что достиг договоренности с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по поводу будущего соглашения о контроле над островом. Также американский лидер заявил, что сейчас проходят «переговоры о деталях» и соглашение якобы подразумевает «полный доступ» США к Гренландии, без «временных ограничений».

Ранее в Германии сочли «цирком» дискуссию вокруг Гренландии в Давосе.