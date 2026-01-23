Размер шрифта
НАТО предупредили о приближении конца альянса, каким его знали более 75 лет

NYT: НАТО в его нынешнем виде может утратить свое значение из-за политики Трампа
Североатлантический альянс в его нынешнем виде рискует утратить свое значение из-за политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

В статье говорится, что положение НАТО стало шатким из-за заявлений и действий американского лидера в отношении Гренландии. Изначально хозяин Белого дома допускал возможность силового захвата датского острова и применение торговых мер против Копенгагена. На текущей неделе позиция Трампа претерпела некоторые изменения — теперь он говорит о подготовке рамочного соглашения по вопросам безопасности.

Несмотря на это, сам кризис вокруг Гренландии усилил сомнения стран — членов военного блока в надежности гарантий от США.

«НАТО, каким мы его знаем, альянс, который уже более 75 лет был основой трансатлантической безопасности, подходит к концу», — отметили авторы публикации.

В ней подчеркивается, что европейские государства имеют достаточно экономических и военных ресурсов, чтобы самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Тем не менее им не хватает политической воли и согласованности действий. При этом возможность снижения влияния США на страны Европы заставила их увеличивать расходы на оборону и думать об усилении военной автономии.

Гренландия является частью Дании, однако Трамп неоднократно говорил о необходимости присоединить остров к США. 22 января президент РФ Владимир Путин сообщил, что Копенгаген всегда относился к Гренландии как к колонии.

Ранее Трамп объявил себя спасителем НАТО.

