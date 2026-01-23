Размер шрифта
Евросоюзу не понравился устав «Совета мира»

Кошта: у Евросоюза серьезные сомнения относительно устава «Совета мира»
Лидеры стран Евросоюза имеют «серьезные сомнения» относительно отдельных положений устава «Совета мира», учрежденного президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил председатель Евросовета Антониу Кошта, сообщает сайт Евросоюза.

«У нас есть серьезные сомнения по ряду элементов в уставе «Совета мира», которые связаны со сферой его деятельности, управлением и совместимостью с Уставом ООН», – заявил Кошта.

В то же время он заметил, что Евросоюз готов сотрудничать с Соединенными Штатами и «Советом мира» ради реализации плана по миру в секторе Газа.

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Документ был утвержден совместно с лидерами и делегациями государств, поддержавших инициативу Вашингтона. Как пишет РИА Новости, всего Устав подписали представители 18 стран. Среди них — Аргентина, Турция, Казахстан, Монголия, Катар, Косово, Венгрия, Армения, Узбекистан, Парагвай, Азербайджан, Иордания, Саудовская Аравия, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Индонезия и сами США.

Ранее Маск пошутил над «Советом мира» Трампа.

