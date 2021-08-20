В МВД РФ заявили, что Британия игнорирует российские запросы о выдаче обвиняемых

Великобритания и ряд других стран порой уклоняются от рассмотрения запросов России на экстрадицию предполагаемых преступников. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Следственного департамента МВД Сергей Лебедев.

«Некоторые страны, в том числе Великобритания и Северная Ирландия, уклоняются от рассмотрения наших запросов на оказание правовой помощи и экстрадицию обвиняемых, местонахождение которых установлено. Они даже не доводят до сведения РФ результаты их рассмотрения, что нередко не дает возможности надлежащим образом завершить расследование уголовного дела», — заявил Лебедев.

Тем не менее, есть перспективы возвращения сбежавших от российского правосудия, считает он. Однако, организационно-правовые проблемы и «применение зарубежными партнерами политики «двойных стандартов» усложняют этот процесс.

«Игнорирование общепринятых норм, рекомендаций и предписаний международного права все больше становится неудобным для самих же наших партнеров», — сказал начальник следственного департамента МВД.

Ранее российское посольство в Соединенных Штатах подвергло критике резолюции американских конгрессменов, указав, что законодателям стоило бы заняться проблемами собственной страны. В частности, в дипмиссии прокомментировали призывы освободить некоторых американских заключенных в российских тюрьмах.