Последний визит Меркель в Москву в качестве канцлера ФРГ станет 20-м по счету

Визит Ангелы Меркель в Москву в пятницу, 20 августа, станет последним ее визитом в качестве федерального канцлера Германии и двадцатым по счету, сообщает ТАСС.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным Меркель обсудит сотрудничество двух стран.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», — заявили в Кремле.

По мнению немецкого политолога Александера Рара, Меркель приедет в Москву для того, чтобы попытаться «спасти» Минские соглашения, которые эксперт назвал «детищем» германского канцлера.

В предыдущий раз Владимир Путин и Ангела Меркель встречались в очном формате 19 января 2020 года в Берлине на международной конференции по Ливии.

Ранее стала известна программа переговоров главы немецкого правительства с президентом России Владимиром Путиным.