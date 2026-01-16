Размер шрифта
В Бердянске почти 300 многоквартирных домов остались без теплоснабжения

В Бердянске Запорожской области в связи с выводом из строя системы энергоснабжения остановлены котельные, из-за чего без теплоснабжения остались 280 многоквартирных домов городского округа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

«Для восстановительных работ задействованы в круглосуточном режиме четыре аварийные бригады. В настоящее время, чтобы не допустить размораживания системы отопления, ведутся работы по спуску теплоносителя из системы и осуществляется мониторинг температурного режима подвальных и чердачных помещений», — уточнил губернатор.

Балицкий добавил: после стабилизации ситуации с электроснабжением и запуска котельных систему заполнят теплоносителем и будет запущено отопление.

16 января губернатор Запорожской области заявил, что Вооруженные силы Украины «сатанеют», нанося удары по энергетической инфраструктуре региона. Он отметил: в области сейчас сильные морозы. Украинские войска при этом бьют по инфраструктуре: по тепловым станциям, по подстанциям, энергетике.

11 января Балицкий сообщил, что в Запорожской области из-за неблагоприятных погодных условий и обледенения линий электропередачи около 47 тыс. потребителей остались без электроснабжения.

Ранее на ЗАЭС обвинили ВСУ в целенаправленных ударах по линиям энергоснабжения.

