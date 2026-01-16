Размер шрифта
Президент Чехии сообщил о готовности поставить Киеву самолеты для борьбы с БПЛА

Президент Чехии Павел пообещал Украине самолеты для борьбы с дронами
Global Look Press

Прага может в ближайшее время предоставить Киеву боевые самолеты, способные сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает Reuters.

«Чешская Республика может в относительно короткие сроки предоставить несколько средних боевых самолетов, которые очень эффективны в борьбе с беспилотниками, и я верю, что нам удастся быстро и успешно решить этот вопрос», — сказал он.

Павел добавил, что Прага также может поставить системы раннего предупреждения, такие как пассивные радары.

13 января новый премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что предыдущее правительство республики тайно поставило Украине вооружения на сумму 17,1 млрд крон (около €705 млн).

По словам политика, средства были выделены из бюджета Чехии на закупку оружия для Киева в рамках «сверхсекретной инициативы». Премьер обвинил своего предшественника Петра Фиалу в том, что он сознательно утаивал от общественности информацию о расходах и сделках.

Ранее в Чехии пообещали продолжить сопротивляться военной помощи Украине.

