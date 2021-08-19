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В МИД рассказали, при каких обстоятельствах могут исключить талибов** из списка террористов

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РИА «Новости»

Исключение «Талибана (организация запрещена в России)»* из списка организаций, запрещенных в России, связано с конкретными действиями и шагами ее представителей. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает kp.ru.

«Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики, который не решается в теории, а (вытекает) из практики, об этом говорил и представитель президента России господин Кабулов, и министр иностранных дел России Сергей Лавров», — уточнила Захарова.

По ее словам, дальше все зависит от решений, принятых движением.

«Мы фиксируем, безусловно, заявления, которые они делают... о неподдержании и нереализации экстремистской деятельности, эти заявления по ведению внутреннего политического диалога, называются талибами конкретные акторы, конкретные лица», — пояснила официальный представитель МИД России.

До этого Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на события в Афганистане.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны.

Также сообщалось, что Россия готова предоставить авиацию для вывоза афганцев в третьи страны.

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События в Афганистане
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