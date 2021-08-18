Путин встретится с лидерами списка «Единой России» и посетит ее съезд

Президент России Владимир Путин встретится с представителями партии «Единой России» 22 августа, а 24 августа посетит вторую часть предвыборного съезда партии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники из руководства партии и администрации президента.

По информации издания, во встрече 22 августа примут участие, в частности, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева и уполномоченный по правам детей Анна Кузнецова. По предварительным данным, мероприятие будет публичным.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» будет пятой в бюллетене на выборах в Госдуму. Шар с номером партии из лототрона вытащил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Участие в жеребьевке приняли 14 партий. Выборы будут проходить 17,18 и 19 сентября 2021 года.

12 августа Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму.