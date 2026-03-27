Еще в одном российском аэропорту ввели ограничения

Росавиация: в аэропорту Пензы ввели ограничения на прием и выпуск рейсов

В аэропорту Пензы ввели ограничения на полеты. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в ведомстве.

Незадолго до этого в Росавиации рассказали о принятии таких же мер в аэропорту Внуково.

Утром 27 марта сообщалось, что украинские беспилотники третью ночь подряд атакуют территорию Ленинградской области — над регионом сбили 36 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По информации украинского издания «Страна.ua», под удар якобы попали порты в Приморске и Усть-Луге.

На этом фоне в аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов. Как утверждает Mash, власти прибалтийских стран открыли свое воздушное пространство дронам ВСУ для атак по Петербургу и Ленобласти. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

