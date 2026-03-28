Еще в одном российском аэропорту ввели временные ограничения

В аэропорту Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Telegram-канал Росавиации.

«Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

27 марта в аэропорту Пензы также вводили ограничения на полеты.

Незадолго до этого в Росавиации рассказали о введении таких же мер в аэропорту Внуково.

Утром 27 марта сообщалось, что украинские беспилотники третью ночь подряд атакуют территорию Ленинградской области — над регионом сбили 36 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По информации украинского издания «Страна.ua», под удар якобы попали порты в Приморске и Усть-Луге.

На этом фоне в аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов. Как утверждает Mash, власти прибалтийских стран открыли свое воздушное пространство дронам ВСУ для атак по Петербургу и Ленобласти. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее правительство Ленобласти начало круглосуточную работу из-за ежедневных атак на регион.