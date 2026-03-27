«Не понимаю, чего от них ожидать»: сборная России с трудом обыграла Никарагуа

Сборная России в первом товарищеском матче 2026 года взяла верх над командой Никарагуа. Встреча завершилась со счетом 3:1, причем весь второй тайм Россия играла в большинстве, а победный гол забила с пенальти. Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» похвалил Никарагуа за впечатляющую игру, объяснил, почему сборная России пропустила глупый гол, а также поддержал Валерия Карпина в необычных экспериментах с составом.

«Какой смысл смотреть эти матчи?»

Тренерский штаб сборной России по традиции последних лет включил большое количество игроков в итоговый состав на мартовский сбор. В этот раз в списке оказался 31 футболист. Уже не раз многие эксперты критически высказывались о том, что Валерий Карпин слишком склонен к экспериментам.

Вопрос дискуссионный: с одной стороны, где, как не в товарищеских матчах, проверять резерв? С другой — особенно в свете разговоров о возможном снятии санкций и на фоне смягчения ограничений во многих видах спорта — иметь устоявшийся состав кажется предпочтительным.

«Пока вызываются 40 человек, какой смысл смотреть эти матчи? Нужно вызывать 20 сильнейших футболистов, из которых будет строиться сборная, — заявил «РБ Спорт» бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров. — Все остальные игроки должны бороться за попадание в национальную команду. Не надо вызывать 30–40 человек, чтобы мы смотрели на игры сборной России — 2. Мне не очень интересна вторая сборная России, из которой в прошлом все стремились в первую».

Как бы то ни было, стартовый состав на матч с Никарагуа оказался очень пестрым. Капитаном стал вратарь Матвей Сафонов — воспитанник и бывший игрок футбольного клуба «Краснодар», на поле которого проходил матч.

Также в основе вышли Константин Тюкавин, Наиль Умяров, Руслан Литвинов — люди, к которым болельщики сборной уже привыкли. Но компанию им составили, к примеру, Валентин Пальцев и Евгений Морозов. Добавьте Мингияна Бевеева, Данила Пруцева, Даниила Фомина, Лечи Садулаева и Ярослава Гладышева — вот вам и необычный состав.

Что же касается сборной Никарагуа, то едва ли кто-то из российских болельщиков мог предполагать, что эта команда из себя представляет. Эксперты также затруднялись дать оценку, лишь предполагая, что этот соперник не позволит раскатать себя по полю.

«Даже я не понимаю, чего от них ожидать»

«Какой уровень у Никарагуа? Я не знаю, что это за команда, — сказал «Газете.Ru» экс-тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов. — Футбол — это такая вещь, где команда маленького государства может сыграть лучше, чем команда большого. Думаю, пяти-десяти минут будет достаточно, чтобы оценить уровень этой сборной. Но раз играем товарищеский матч, хотя бы расширим географию, посмотрим на команду из Центральной Америки. Пусть будет хотя бы маленький плюсик на фоне одного большого минуса».

Впрочем, откровеннее Карпина никто бы сказать не смог. Главный тренер российской сборной честно признался, что понятия не имеет, чего ожидать от соперника.

«У сборной Никарагуа новый тренер, поэтому вся информация, которая ранее появлялась в сети, не соответствует действительности. Даже я не очень понимаю, чего от них ожидать — не говоря уже о футболистах. Понятно, что сборная Никарагуа сильнее команды Брунея и Кубы. Но до уровня Перу или Чили она не дотягивает — будем объективными», — сказал специалист в эфире «Матч ТВ».

Спасительный пенальти, удаление и курьезный гол

Игра в итоге показала, что давать оценку сопернику действительно сложно. Но главным образом потому, что мы не поняли, а что представляет собой сборная России в новом сочетании?

Уже на третьей минуте хозяева открыли счет: Садулаев откликнулся на вертикальную проникающую передачу Тюкавина, одним движением обыграл голкипера гостей Адониса Пинеду и пробил в пустые ворота — 1:0.

Но начать за здравие не означало продолжить в таком духе. Всего 13 минут спустя сборная России пропустила: Оскар Асеведо отважился на удар низом метров с 30 и неожиданно даже для самого себя сравнял счет — 1:1. Можно было бы упрекать Сафонова, который пропустил легкий мяч. Но беда вратаря «ПСЖ» оказалась в том, что аккурат в момент удара он начал движение в другую сторону и не успел сместить вес. Кроме того, ему немного перекрыл обзор партнер по команде.

Цифры 1:1 горели на табло почти до перерыва, что, конечно, слегка обескураживало болельщиков. Зрители на трибунах, правда, не замолкали ни на секунду, но игра при этом не клеилась. Футболисты из Центральной Америки не сказать, что мастерски, однако очень старательно оборонялись. Но в итоге не устояли под прессингом: уже в добавленное к первому тайму время был назначен пенальти в пользу россиян за игру рукой защитника Хустинга Кано в своей штрафной. Тюкавин был точен — 2:1.

В начале второй половины встречи гости остались в меньшинстве: на 47-й минуте Кристиан Рейес за грубый подкат против только что вышедшего на замену Кирилла Глебова получил прямую красную карточку.

Но, даже несмотря на внезапное большинство, сборная России не устроила навал и не раскатала соперников на классе. Лишь на 83-й минуте был забит третий мяч, причем очень курьезным образом: Хосуэ Кихано головой пытался прервать навес Ильи Вахании, но мяч попал в перекладину и отскочил к Александру Головину, который моментально сориентировался и кивком отправил мяч в пустой угол — 3:1.

«Карпин все делает правильно»

Для «Газеты.Ru» итоги матча подвел ветеран «Спартака», главный тренер сборной легенд России Валерий Гладилин. Он назвал причины пропущенного россиянами гола и объяснил, почему Карпин вызывает так много футболистов.

«Игра удалась. Был хороший матч, приехала хорошая команда, которая достойно выглядела. У нас по возможности всем дали поиграть. Я доволен игрой и тем, что ребята выложились.

Не создалось ли впечатления, что наши ребята были немного растеряны из-за того, что не знали соперника? Естественно: когда соперник неизвестен, могут быть сюрпризы. Сборная Никарагуа сыграла очень хорошо.

А гол, который Россия пропустила, стал следствием несыгранности, невнимательности, небольшой расслабленности. Видимо, не хватило концентрации. Все-таки Никарагуа очень далеко в рейтинге ФИФА — могла сыграть роль психология.

Карпина критикуют за состав? Кто проявляет себя в чемпионате России, тех он и вызывает. А то, что он экспериментирует и дает возможность всем себя проявить, — это нормально. У нас сейчас не стоит никаких сверхъестественных задач, отборочных игр нет. Так что, я думаю, он все делает правильно», — сказал специалист.