Бывший замминистра обороны Иванов пошел на сделку со следствием

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве в рамках уголовного дела о коррупции. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Обвиняемый подписал досудебное соглашение о сотрудничестве с условием, что вмененные ему преступления следствие квалифицирует как злоупотребление должностными полномочиями», — заявил собеседник агентства.

По его словам, в рамках соглашения Иванов будет обязан сообщить следователям о совершении преступлений несколькими должностными лицами, а также дать информацию о незаконно нажитом ими имуществе. В результате сделки правоохранительные органы смогут взыскать в государственный бюджет нелегально нажитую собственность.

В начале марта Тимур Иванов заявил, что хочет воспользоваться правом уйти в зону проведения специальной военной операции. По его словам, он хочет «искупить кровью» свою вину и при необходимости отдать жизнь на СВО.

В июле прошлого года Мосгорсуд признал экс-замминистра обороны виновным в растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн рублей.

Ранее Тимур Иванов просил кассацию оправдать его по одному делу.