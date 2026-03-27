Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Бывший замминистра обороны Иванов пошел на сделку со следствием

Экс-замминистра обороны Иванов согласился сотрудничать в рамках дела о коррупции
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве в рамках уголовного дела о коррупции. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Обвиняемый подписал досудебное соглашение о сотрудничестве с условием, что вмененные ему преступления следствие квалифицирует как злоупотребление должностными полномочиями», — заявил собеседник агентства.

По его словам, в рамках соглашения Иванов будет обязан сообщить следователям о совершении преступлений несколькими должностными лицами, а также дать информацию о незаконно нажитом ими имуществе. В результате сделки правоохранительные органы смогут взыскать в государственный бюджет нелегально нажитую собственность.

В начале марта Тимур Иванов заявил, что хочет воспользоваться правом уйти в зону проведения специальной военной операции. По его словам, он хочет «искупить кровью» свою вину и при необходимости отдать жизнь на СВО.

В июле прошлого года Мосгорсуд признал экс-замминистра обороны виновным в растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн рублей.

Ранее Тимур Иванов просил кассацию оправдать его по одному делу.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!