Зеленский назвал один из пунктов гарантий безопасности Запада для Украины

Зеленский: гарантии безопасности должны включать передачу Киеву ядерного оружия
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен передать Киеву ядерное оружие в рамках гарантий безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Он указал на то, что Россия — ядерное государство, поэтому многие говорят, что в конфликте с Россией невозможно одержать победу.

«Скажите мне, как вы думаете, какие гарантии безопасности должны быть у Украины? НАТО? Ядерное оружие? Ну, тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: «Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие», — отметил Зеленский.

Он добавил, что никто из партнеров Украины не поднимал данный вопрос.

27 марта госсекретарь США Марко Рубио участникам саммита стран G7 во Франции заявил, что президент Украины уведомлен о том, что его страна получит от западных союзников гарантии безопасности лишь после того, как вооруженный конфликт будет завершен.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам своей встречи с Рубио заявлял, что рассчитывает на прекращение боевых действий с Россией до конца 2026 года. При этом он уточнял, что США предложили Киеву 15-летние гарантии безопасности, тогда как украинская сторона хотела бы получить их на вдвое больший срок.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказал о прогрессе в переговорах по Украине.

 
При неполном рабочем времени зарплата может упасть ниже МРОТ. Как отстоять свои права сотрудникам
