В Иране усомнились во взаимодействии США и Израиля после ударов по ядерным объектам

Израиль, ударив по ядерным объектам Ирана, пошел наперекор США, которые объявляли об отсрочке ударов. Об этом в соцсети X написал глава иранского МИД Аббас Арагчи.

«Израиль нанес удары по двум крупнейшим сталелитейным заводам Ирана, электростанции и гражданским ядерным объектам, а также по другой инфраструктуре республики. Израиль утверждает, что действовал в координации с США», — написал Арагчи.

Он добавил, что данные атаки противоречат продленному американской стороной сроку для дипломатических усилий.

Глава МИД Ирана отметил, что Тегеран потребует очень высокую цену «за преступления» Израиля.

27 марта агентство Fars со ссылкой на местные власти сообщило, что США и Израиль атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в иранском Хондабе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее Трамп пообещал приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана.