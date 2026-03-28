В МАГАТЭ оценили риски выброса радиации после ударов по ядерному комплексу в Иране

Lisa Leutner/AP

Риск выброса радиации после попадания по ядерному комплексу в иранском Хондабе, на котором проихводят тяжелую воду, отсутствует. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети X.

«Не наблюдается радиационного риска, поскольку на объекте нет заявленного ядерного материала», — говорится в сообщении.

Накануне глава иранского МИД Аббас Арагчи прокомментировал атаку на объект. По его мнению, Израиль, ударив по ядерным объектам Ирана, пошел наперекор США, которые объявляли об отсрочке ударов.

27 марта агентство Fars со ссылкой на местные власти сообщило, что США и Израиль в два этапа атаковали тяжеловодный исследовательский реактор в Хондабе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее президент США пообещал приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

 
