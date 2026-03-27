В Кремле выступил популярный российский рэпер

Macan выступил в Кремле на 10-летие войск национальной гвардии
Российский рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) впервые выступил в Кремле. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Он исполнил песню «Пусть Бог будет рядом с твоими планами» с альбома Bratland. Выступление приурочено к 10-летию войск национальной гвардии РФ.

«Macan выступал под аккомпанемент оркестра, а во время исполнения к нему вышли дети в белой одежде из театра «Домисолька», — говорится в публикации.

Свое выступление рэпер завершил поздравлением в адрес офицеров.

В преддверии Международного женского дня 8 Марта Macan в форме выступил для женщин, служащих в Росгвардии. Он исполнил песню вместе с детским хором и оркестром.

20 декабря Косолапов принял военную присягу во время прохождения срочной службы. В торжественной церемонии он принял участие вместе с другими новобранцами отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.

Ранее курьеры и таксисты заявили, что слушают песни Macan.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

