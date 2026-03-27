Рубио рассказал о планах Трампа в отношении российской нефти

Kevin Mohatt/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не планируют сохранять послабления санкций в отношении российской нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это не постоянный подход. Президент [США Дональд Трамп] не выражал желания снять санкции на постоянной основе», — подчеркнул Рубио.

Дипломат также напомнил, что текущее временное послабление истекает в апреле.

13 марта Управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США выпустило генеральную лицензию. В соответствии с ней американские власти временно ослабили санкции, разрешив продажу нефти и нефтепродуктов из России. Вашингтон одобрил поставки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, если они были загружены на суда до 12 марта. Предполагается, что эта лицензия будет действовать до 11 апреля.

По данным западных СМИ, российская сырая нефть перевозится на 25 судах. США своим решением вывели из-под санкций не менее 19 млн баррелей нефти из России и 310 тыс. тонн нефтепродуктов.

Ранее Лавров рассказал, влияют ли санкции США на движение нефтяных танкеров РФ.

 
